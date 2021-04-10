نادر شوقي: سنرد على عقوبة اتحاد الكرة بعد غرامة عبد الرحمن عشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

قال نادر شوقي وكيل أعمال لاعب إنبي ومنتخب مصر للشباب عبد الرحمن أحمد عشري، إنه يدرس الموقف القانوني للعقوبة التي أعلنها اتحاد الكرة يوم الخميس الماضي.

وكان اتحاد الكرة أعلن تغريم عبد الرحمن أحمد عشري لاعب إنبي بغرامة مالية تقدر بـ50 ألف جنيه على خلفية التحقيات في أزمة منتخب الشباب بتونس.

وأضاف نادر شوقي في تصريحات صحفية، أنه سيؤجل الرد على ما جاء من اتحاد الكرة لحين دراسة الموقف القانوني لهذه العقوبات المعلنة.

اتحاد الكرة قرر أصدر يوم الخميس عدة عقوبات كان من أبرزها إيقاف ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب السابق ستة شهور مع تغريمه ماديًا بـ200 ألف جنيه.