قبل لقاء الزمالك.. إيقاف مدرب شباب الأهلي وإحالته للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، إيقاف عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

ويستعد فريق شباب الأهلي لملاقاة الزمالك في ختام الدوري، ويحتاج الأهلي للفوز على الأقل 5-0 للتتويج باللقب، بينما الزمالك يحتاج لنقطة واحدة لتفادي الحسابات.

ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي للأهلي، فإن قرار إيقاف مدرب شباب الأهلي وإحالته للتحقيق جاء بعد الرجوع لمحمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة.

وجاء هذا في ضوء التقرير الذي تلقته اللجنة مؤخرا من خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وإنبي في دوري الشباب.

كواليس الأزمة

وشهدت مباراة الأهلي وإنبي الأخيرة في دوري الشباب، أزمة كبيرة ومشادات بسبب الاعتراض على خطأ تحكيمي.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن الدقائق الـ5 الأخيرة من المباراة وقت كان الأهلي متأخراً 2-1 بملعب انبي، لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لوليد مصطفى لاعب الأهلي بعدما تعرض للعرقلة.

لم يحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي، وخسر فريق الشباب المباراة 2-1، مما جعل فارق النقاط مع الزمالك يصل لـ3 نقاط بدلا من نقطتين حال انتهى اللقاء بالتعادل.

واعترض عمرو أنور بشدة على قرار الحكم وكذلك بعض لاعبي الفريق، وحدثت احتكاكات ومشادات مع بعض العمال في فريق إنبي.

وقام مراقب المباراة بتدوين ما تم واعتراضات عمرو أنور على حكم المباراة.