"بييلسا يتفوق على جوارديولا".. ليدز بـ10 لاعبين يسقط سيتي في "بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - استعصى ليدز يونايتد مجددا على مانشستر سيتي ومديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا وانتزع فوزا ثمينا 2 / 1 عليه اليوم السبت في عقر داره باستاد "الاتحاد" في مانشستر ضمن منافسات المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وتغلب ليدز يونايتد على النقص العددي في صفوفه على مدار الشوط الثاني بأكمله وانتزع ثلاث نقاط ثمينة أمام مضيفه متصدر جدول المسابقة.

وعرقل ليدز انطلاقة مانشستر سيتي وحرمه من ثلاث نقاط ثمينة في مسيرة مانشستر سيتي لاستعادة لقب الدوري.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور الأول للمسابقة انتهت بتعادل الفريقين 1 / 1 .

وعلى عكس سير اللعب والسيطرة شبه المطلقة لمانشستر سيتي على مجريات اللعب ، أنهى ليدز الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ستيوارت دالاس في الدقيقة 42 .

ولكن ليدز فقد جهود مدافعه ليام كوبر على مدار الشوط الثاني بالكامل بعد طرد اللاعب في نهاية الشوط الأول بسبب الخشونة.

ورغم النقص العددي في صفوفه ، واصل ليدز صموده في الشوط الثاني حتى نجح فيران توريس في تسجيل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 76 .

ولكن ليدز حصد النقاط الثلاث كاملة بتسجيل هدف الفوز عن طريق دالاس نفسه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 74 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق 14 نقطة أمام جاره منافسه المباشر مانشستر يونايتد ، ورفع ليدز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بنشاط هجومي ملحوظ وتعددت محاولات الفريق لاختراق دفاع ليدز وشكل إزعاجا مستمرا للضيوف فيما اعتمد ليدز على المرتدات السريعة التي لم تشكل أي خطورة على مرمى مانشستر سيتي.

وكانت أول فرصة حقيقية لليدز في الدقيقة 16 اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليمنى ولكن الكرة مرت خلف باتريك بامفورد مهاجم ليدز المندفع أمام المرمى.

وكثف مانشستر سيتي ضغطه الهجومي في الدقائق التالية ، ولكن الحظ عانده في فرصة خطيرة في الدقيقة 21 حيث ارتدت تسديدة فيران توريس من المدافعين وتهيأت لجابرييل جيسوس الذي سددها مجددا من داخل منطفقة الجزاء لكنها ارتطمت أيضا بالدفاع وخرجت إلى ركنية لم تستغل جيدا.

وسارت الدقائق التالية على نفس الوتيرة ، وعاند الحظ فيران توريس وفيرناندينهو في فرصتين أخريين لمانشستر سيتي.

كما أهدر رحيم ستيرلنج فرصة ذهبية للفريق في الدقيقة 39 اثر هجمة سريعة وتمريرة زاحفة لعبها فيرناندينهو من الناحية اليمنى وسددها ستيرلنج خارج المرمى.

وعلى عكس سير اللعب ، سجل ليدز يونايتد هدف التقدم في الدقيقة 42 بتوقيع ستيورات دالاس.

وجاء الهدف اثر تمريرة طولية وصلت منها الكرة إلى تايلر روبرتس في الناحية اليسرى حيث راوغ الدفاع ومررها إلى بامفورد داخل منطقة الجزاء ليمررها بامفورد إلى دالاس المتحفز على حدود المنطقة حيث سدد الكرة قوية لترتطم بالقائم على يمين الحارس إديرسون وتستقر داخل المرمى.

ولكن ليدز تلقى لطمة قوية بطرد لاعبه ليام كوبر للخشونة الزائدة مع جابرييل جيسوس ، حيث راجع الحكم نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بعدما أنذر اللاعب لكنه تأكد من الخشونة الزائدة للاعب ليشهر البطاقة الحمراء بعد إلغاء الإنذار.

وعاند الحظ جون ستونز لاعب مانشستر سيتي في فرصة خطيرة بضربة رأس في الوقت بدل الضائع للشوط لينتهي الشوط بتقدم ليدز بهدف نظيف.

واستأنف مانشستر سيتي ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني وشكل الفريق خطورة فائقة في أكثر من هجمة على مركمى ليدز ، ولكن الحظ واصل عناده للفريق لتضيع الفرص تباعا.

ودفع الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلاعبه إلكاي جيوندوجان في الدقيقة 59 بدلا من المدافع ناثان آكي لزيادة القوة الهجومية للفريق.

وباغت فيرناندينهو الضيوف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71 ولكن الحارس أبعدها ببراعة إلى ركنية لم تستغل جيدا.

وتألق إيلان ميلييه حارس مرمى ليدز مجددا وتصدى لتسديدة صاروخية أطلقها جواز كانسيلو في الدقيقة 73 .

ودفع جوارديولا بلاعبه فيل فودين في الدقيقة 74 بدلا من بنيامين ميندي لتنشيط أداء الفريق.

وأسفر الضغط الهجومي لمانشستر سيتي أخيرا عن هدف التعادل في الدقيقة 76 بتوقيع فيران توريس.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة سريعة مرر منها فيرناندينهو الكرة إلى برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء ليمررها بدوره إلى توريس الذي سدد الكرة قوية في المرمى.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه الهجومي في الدقائق التالية بحثا عن هدف التقدم ولكن ليدز واصل صموده.

وأنقذ إديرسون فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 85 عندما استخلص الكرة من رافينيا داخل منطقة الجزاء اثر هجمة مرتدة سريعة لليدز وانفراد تام من رافينيا بالحارس إديرسون.

ولكن ليدز استغل فرصة أخرى ثمينة وانتزع الفوز الثمين بهدف ثان لدالاس في بداية الوقت بدل الضائع للمباراة.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة لليدز وتمريرة بينية طولية من إزجان أليوسكي انطلق بها دالاس وسط مدافعي مانشستر سيتي ثم سدد الكرة في المرمى ليكون هدف الفوز الثمين.