الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن محمد هاني، المدافع الأيمن للفريق، يعاني من إصابة، مشيراً الى أن موعد عودته لم يتحدد بعد.

وغاب هاني عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيمبا التنزاني والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف في مباراة الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "محمد هاني يعاني من إصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة".

وتابع "محمد هاني لن يلحق بمباراة النصر في كأس مصر".

ويلعب الأهلي مع نظيره النصر يوم 14 أبريل في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وأضاف سيد عبدالحفيظ " موعد إعلان جاهزية محمد هاني وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق لم يتحدد بعد".

واختتم "عودة محمد هاني ستكون وفقاً، لتحسن حالة اللاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له".