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صلاح أساسياً.. ليفربول يُعلن تشكيله لمواجهة أستون فيلا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لفريق ، يورجن كلوب، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام أستون فيلا عصر اليوم السبت ضمن منافسات .

وشهد تشكيل ليفربول تواجد المحترف المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح أساسياً.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالتالي: أليسون، روبرتسون، كاباك، فيليبس، أرنولد، ميلنر، فابينيو، فينالدوم، جوتا، فيرمينو، محمد صلاح.

ويدخل أستون فيلا المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 49 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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