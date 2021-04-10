صلاح أساسياً.. ليفربول يُعلن تشكيله لمواجهة أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام أستون فيلا عصر اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد المحترف المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح أساسياً.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالتالي: أليسون، روبرتسون، كاباك، فيليبس، أرنولد، ميلنر، فابينيو، فينالدوم، جوتا، فيرمينو، محمد صلاح.

ويدخل أستون فيلا المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 49 نقطة.