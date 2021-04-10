لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 1 أستون فيلا.. صلاح يُهدر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة ليفربول ونظيره أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت قائمتي الفريقين للمباراة تواجد المحترفيين المصريين محمود حسن "تريزيجيه" أساسياً مع أستون فيلا ومحمد صلاح أساسياً مع ليفربول.

ويدخل أستون فيلا المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 49 نقطة.

انطلاق المباراة

مرت 10 دقائق أولى وسط سيطرة من قبل لاعبي ليفربول على مجريات المباراة وسنحت أخطر الفرص في الدقيقة 12 حين أخطأ مينجز مدافع أستون فيلا في إخراج الكرة لتصل لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها بجوار القائم.



وفي الدقيقة 43: خطف أستون فيلا هدفاً عكس مجريات المباراة عن طريق لاعبه واتكينز قبل أن يتعادل فيرمينيو لليفربول بالدقيقة 45+2 قبل أن يلغيه الحكم بداع التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو.

انتهاء الشوط الأول من اللقاء وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته: