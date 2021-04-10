تريزيجيه أساسياً بصفوف أستون فيلا أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لفريق أستون فيلا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عصر اليوم (السبت)، أمام نظيره ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد المحترف المصري في صفوف أستون فيلا، محمود حسن "تريزيجيه"، أساسياً.

وجاء تشكيل أستون فيلا للمباراة كالتالي: مارتينيز، كاش، كونسا، مينجز، تارجيت، دوجلاس لويس، ناكامبا، تراوري، ماكجين، تريزيجيه، واتكينز.

ويدخل أستون فيلا المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 49 نقطة.