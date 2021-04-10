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تريزيجيه أساسياً بصفوف أستون فيلا أمام ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لفريق أستون فيلا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عصر اليوم (السبت)، أمام نظيره ضمن منافسات .

وشهد التشكيل تواجد المحترف المصري في صفوف أستون فيلا، محمود حسن "تريزيجيه"، أساسياً.

وجاء تشكيل أستون فيلا للمباراة كالتالي: مارتينيز، كاش، كونسا، مينجز، تارجيت، دوجلاس لويس، ناكامبا، تراوري، ماكجين، تريزيجيه، واتكينز.

ويدخل أستون فيلا المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 49 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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