مران الأهلي.. آلام المعدة تُبعد بواليا.. موسيماني يحاضر اللاعبين.. وتأهيل ناصر ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم السبت مع اللاعبين على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة فريق النصر المقبلة، في بطولة كأس مصر.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق النصر الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية، بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي أمس على سيمبا التنزاني بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي وwe السلام.

وكأن الأهلي قد حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة من الجولة الماضية، عن المجموعة الأولى رفقه سيمبا التنزاني، بعدما احتل فيها المركز الثاني خلف بطل تنزانيا.

وغاب والتر بواليا مهاجم الفريق، عن تدريبات الفريق الجماعية ظهر اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن والتر بواليا مهاجم الفريق يخضع حاليا لبعض الفحوصات الطبية؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد شكواه من آلام المعدة.

واكتفى ناصر ماهر لاعب الفريق بالتأهيل، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة اليوم السبت.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة إن ناصر ماهر، يعاني من نزلة برد تسببت في عدم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف أن ماهر يخوض تدريبات تأهيلية خفيفة في الجيم قبل استكمال التدريبات البدنية بالجري حول الملعب بعدما تواجد اليوم، وخضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

وواصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا أمس؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وينتظر الجهاز الفني نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته.

وعقد بيتسو موسيماني، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق؛ للاطمئنان علي حالة المصابين.

ويتسلم الجهاز الفني تقريرا دوريا عن الحالة الطبية للاعبين المصابين؛ للاطمئنان عليهم، والوقوف على تطورات برامجهم التأهيلية.