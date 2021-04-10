نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي «الاستاذ يستغل الظروف»

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 10-4-2021، لحساب الجولة 31.

استغل مارسيلو بيلسا ظروف مانشستر سيتي ليقود ليدز يونايتد إلى تحقيق الفوز عليه، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

ودخل مانشستر سيتي مواجهة ليدز يونايتد بالبدلاء، بعدما قرر بيب جوارديولا إراحة عناصره الأساسية لعل أبرزها كيفين دي بروينه، رياض محرز، وإلكاي جوندوجان، ولكن في الوقت ذاته يحسب لفريق ليدز يونايتد صموده بعدما لعب منقوص العدد لمدة شوط كامل.

وبهذه النتيجة رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 74 نقطة في الصدارة.

وأدار مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت الامارات.

وأرسل مانشستر سيتي التهديد الأول على مرمى ليدز يونايتد في الدقيقة (17)، وذلك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق الجناح رحيم سترلينج، علت المرمى.

وظهر رحيم سترلينج من جديد في الدقيقة (19)، بعدما توغل من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء ليدز يونايتد، وأطلق تسديدة أرضية تمكن منها الحارس ميسيير.

وتقدم ليدز يونايتد في النتيجة على مانشستر سيتي عن طريق ستيوارت دالاس في الدقيقة (42)، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة قبل أن تسكن شباك الحارس إيديرسون مورايس.

وتلقى ليدز يونايتد صدمة كبيرة مع نهاية الشوط الأول، حيث أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه المدافع “ليام كوبر”، بعد تدخله العنيف على جيسوس في الدقيقة 45، وذلك بعد الرجوع لتقنية الفار.

وكان مانشستر سيتي قريب من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما ارتقى المدافع جون ستونز لعرضية من مخالفة نفذها ألكسندر زينشينكو، مسددًا رأسية جاورت القائم.

وفي الشوط الثاني، تراجع ليدز يونايتد بشكل كبير إلى مناطقه الدفاعية من أجل سد فجوة النقص العددي، واعتمد مانشستر سيتي على التسديد من بعيد ولكن تألق الحارس إيلان ميسيير حرمهم من المراد حتى الدقيقة (76) والتي أحرز فيها فيران توريس هدف التعادل للسيتيزينس.

وجاء هدف فيران توريس بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة بينية من بيرناردو سيلفا إلى توريس ليسددها الأخير مباشرة داخل شباك الحارس إيلان ميسير.

وحافظ ليدز يونايتد على خططه، حيث اعتمد على الهجمات المرتدة، وسنحت له فرصة خطف المباراة في الدقيقة (85)، بعدما انفرد رافينيا وحاول مراوغة إيديرسون، لكن الأخير ألتقط الكرة ببراعة.

وخطف ستيوارت دالاس هدف الفوز لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة (90)، بعد هجمة مرتدة سريعة بتمريرة بينية طولية عن طريق إزغان أليوسكي استغلها ستيوارت دالاس بانطلاقة رائعة إنفرد على إثرها بالمرمى ثم سدد الكرة بشكل رائع من بين قدمي الحارس إيديرسون مورايس إلى داخل الشباك.