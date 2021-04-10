ما سبب تغيير حكم الكلاسيكو ولماذا اعترض جمهور برشلونة؟

فاجأ الاتحاد الاسباني لكرة القدم عشاق ريال مدريد وبرشلونة بتغيير حكم الكلاسيكو المقرر له في قمة مباريات اليوم السبت 10 أبريل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأعلن الاتحاد الاسباني يوم الخميس 8 أبريل تعيين الحكم الشهير “ماتيو لاهوز” حكمًا للمباراة، وبعد حوالي 12 ساعة فقط أصدر الاتحاد بيان جديد يؤكد فيه تغيير الحكم، وتعيين خيسوس خيل مانزانو.

وتساءل جمهور ريال مدريد وبرشلونة عن سبب تغيير الاتحاد الاسباني للحكم بهذا الشكل المفاجيء قبل بدء اللقاء بـ 24 ساعة فقط.

وتحولت معظم الأسئلة إلى اتهامات من جانب جمهور برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، نظرًا لشعورهم بوجود “إن وأخواتها” في هذا الملف الشائك.

ووجهت اتهامات حادة من قبل عشاق برشلونة إلى الاتحاد الاسباني بالانحياز والتواطؤ لصالح ريال مدريد من أجل مساعدة فريق زيدان على العودة إلى مضمار المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم، بعدما انحصرت المنافسة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني خلال الجولات الخمس الماضية ليصبح فارق النقاط بينهما نقطة واحدة فقط قبل مباراة الكلاسيكو اليوم.

ما سبب تغيير حكم الكلاسيكو؟

تحجج الاتحاد الاسباني لكرة القدم بأن سبب تغيير حكم الكلاسيكو يرجع إلى تعرض أنتونيو ميجيل ماتيو لاهوز، صاحب الـ 44 عامًا، لإصابة عضلية خلال مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان نهاية الأسبوع الماضي.

وتواجد ماتيو لاهوز في ملعب آليانز آرينا بمدينة ميونخ يوم الاربعاء 7 أبريل حيث أقيمت هناك مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، والمنتهية بفوز النادي الفرنسي بنتيجة 3/2.

وظهر ماتيو لاهوز بمستوى بدني متميز على مدار الـ 90 دقيقة التي لم يتوقف فيها اللعب إلا نادرًا، وهذا ما دفع الاتحاد الاسباني نحو الاتصال به للاتفاق معه على إدارة مباراة الكلاسيكو يوم السبت، ومن ثم إعلان الخبر بعد أكثر من 15 ساعة بعد انتهاء مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ولم يكن الاتحاد الاسباني ليعلن خبر تعيين لاهوز حكمًا لمباراة الكلاسيكو دون أخذ موافقة رسمية من الحكم، وبعد التأكد من جاهزيته البدنية والذهنية والجسدية لإدارة هذا اللقاء الحساس.

لكن ودون سابق إنذار قرر الاتحاد الاسباني استبدال لاهوز بحكم أقل خبرة وأصغر سنًا هو “خيسوس خيل مانزانو” صاحب الـ 37 عامًا، والذي كشف ذات مرة عن ميله لتشجيع ريال مدريد.

لماذا اعترض جمهور برشلونة؟

أدار خيسوس خيل مانزانو ثلاث مباريات لفريق برشلونة منذ العام الماضي حتى الآن، انتهت واحدة فقط بفوز البرسا أمام أثلتيك بلباو 1-صفر ضمن الجولة 31 من الدوري الاسباني يوم 23 يونيو 2020، وانتهت أخرى بالتعادل 1-1 أمام إشبيلية في الجولة الخامسة من الموسم الحالي يوم 4 أكتوبر 2020، لكن النتائج ليست السبب الرئيسي الذي دفعهم نحو الاعتراض.

يرجع سبب اعتراض جمهور برشلونة إلى آخر مباراة أدارها مانزانو للفريق يوم 17 يناير 2021 عندما سقط البلوجرانا أمام أثلتيك بلباو بنتيجة 2/3 في نهائي كأس سوبر إسبانيا، وشهدت الدقائق الأخيرة طرد مانزانو للأسطورة ليونيل ميسي، وهو أول طرد يحصل عليه ميسي في مسيرته الكروية بعد التحامه مع اللاعب أسيير فيلاليبري في الشوط الإضافي الثاني، وهذا يفسر أكثر لماذا اعترض جمهور برشلونة، ناهيك عن ثقتهم التامة في تشجيع مانزانو للريال.

ويعتقد عشاق برشلونة أن ماتيو لاهوز مهما كان انحيازه لغريمهم التقليدي، فليس بدرجة انحياز خيسوس خيل مانزانو بسبب إعلان ولاءه للريال أكثر من مرة.

هل يستحق خيسوس خيل مانزانو هذا النقد؟

منذ نهاية الموسم حتى الآن، أدار خيل مانزانو 4 مباريات دفعة واحدة لفريق ريال مدريد، من بينهم مباراة مثيرة للجدل على ملعب المستايا في الجولة 9 من الدوري الاسباني هذا الموسم، انتهت بهزيمة قاسية للنادي الملكي بنتيجة 1/4، الأمر الذي يجعل أمر نقده على مستواه الفني غير منطقي بالنسبة للبعض، أكثر منطقية نقد طريقة تعيينه لإدارة المباراة بدلاً من لاهوز.

واحتسب مانزانو في مباراة فالنسيا وريال مدريد 3 ركلات جزاء لصالح فالنسيا بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (فار) ليواجه العديد من الاعتراضات الشرسة من جانب لاعبي ومسؤولي الريال، ناهيك عن الهجوم الكاسح الذي تعرض له في الإعلام المدريدي بعد المباراة، وهذا يوضح أن مستواه الفني سيء في كلتا الحالتين سواء كان يدير مباراة للريال أو للبرسا.

ويخشى جمهور برشلونة في أن يقوم مانزانو بتعويض ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو اليوم ويقوم بمساعدتهم على الفوز، كي ينسى أنصار النادي الملكي أحداث مباراة المستايا أمام فالنسيا.

لكن تعويض مانزانوا للريال على ما فعله في المستايا لم يحدث عندما قام بإدارة مباراتين لريال مدريد أمام أثلتيك بلباو وريال سوسيداد بعد عدة أسابيع من مباراة فالنسيا، فقد فاز الريال بصعوبة كبيرة على بلباو في الجولة 19 بنتيجة 1/3، والطرد الذي تعرض له لاعب وسط بلباو “راؤول جارسيا” في بداية اللقاء كان مستحقًا بعد تدخل عنيف ضد الألماني توني كروس.

وفي مباراة الجولة 25 يوم الأول من مارس الماضي، سقط ريال مدريد في فخ التعادل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو أمام ريال سوسيداد بنتيجة 1/1، وكانت تلك آخر مباراة يقوم مانزانو بإدارتها للريال، ولم يصدر منه أي قرار مثير للجدل يوضح عزمه على تعويض النادي الملكي مما حدث في المستايا.

على أي حال ستضح نية الاتحاد الإسباني ومدى صحة قراره بناء على أداء مانزانو في الكلاسيكو بالاضافة إلى اختيار ماتيو لاهوز لإدارة إحدى المباريات خلال الأيام القليلة القادمة.