يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 10-4-2021، لحساب الجولة 31.

جعل كريستال بالاس أنفسهم من الصعب التغلب عليهم في الجولات الست الأخيرة من الدوري الانجليزي، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 3، وخسر مرة واحدة، ويستضيف فريق تشيلسي اليوم على ملعب “سيلهرست بارك” بظروف مغايرة تمامًا عن التي سبقت مباراة الدور الأول.

ودخل كريستال بالاس مباراة الدور الأول أمام تشيلسي وهو يعاني من أطول سلسلة هزائم في تاريخه بـ(6) مباريات متتالية، وخسر في السابعة من البلوز برباعية نظيفة.

ويتطلع كريستال بالاس إلى تحقيق الفوز على تشيلسي اليوم، أو على الأقل الخروج بالتعادل لمواصلة الابتعاد عن منطقة الخطر، حيث يتواجد حاليًا في المركز 13 برصيد 38 نقطة.

في المقابل، فاز تشيلسي على بورتو بنتيجة (2-0) في منتصف الأسبوع الماضي ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، مما ساعده على تهدئة جروح الخسارة القاسية أمام وست بروميتش ألبيون بخمسة أهداف مقابل هدفين، والتي تسببت في خروجه من المربع الذهبي.

وكانت مباراة تشيلسي أمام وست ببروميتش هي الوحيدة عبر آخر تسعة مواجهات التي فشل فيها في الحفاظ على نظافة شباكه؛ وسيبحث البلوز اليوم عن العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الانجليزي عبر بوابة كريستال بالاس.

ويتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الرابع “وست هام يونايتد”، ويفصله 5 نقاط عن المركز الثالث الذي يتواجد فيه فريق ليستر سيتي.

ويدخل تشيلسي مواجهة كريستال بالاس بصفوف مكتملة، بغض النظر عن فقدانه المدافع “تياجو سيلفا” للإيقاف، بعدما تعرض للطرد أمام وست بروميتش ألبيون.

وتذاع مباراة تشيلسي وكريستال بالاس على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما تذاع على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

ويدير مباراة تشيلسي وكريستال بالاس الحكم الانجليزي “مايكل أوليفير”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الامارات.

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