يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي ومولودية الجزائر في دوري ابطال افريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 10-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يخوض نادي الترجي مواجهة اليوم امام مولودية الجزائر بضغوطات خفيفة على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، حيث يحتاج إلى التعادل من أجل ضمان صدارة ترتيب المجموعة، بعدما حسم تأهله بشكل رسمي منذ جولتين.

وعلى النقيض من ذلك، تعد مباراة اليوم في غاية الأهمية لفريق مولودية الجزائر، في ظل صراعه مع الزمالك على خطف بطاقة التأهل الثانية إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويكفي نادي مولودية الجزائر التعادل أمام الترجي الليلة، من أجل حسم تأهله، بغض النظر عن ما سيحدث لفريق الزمالك في مواجهته لفريق تونغيث.

ويتصدر فريق الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة دوري ابطال افريقيا، برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل للدور ربع النهائي، ويأتي في المركز الثاني فريق مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط.

وفي المركز الثالث يتواجد فريق الزمالك المصري، برصيد 5 نقاط، ويتذيل فريق تونجيث السنغالي ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط.

ومن المتوقع غياب 8 عناصر أساسية عن صفوف الترجي أمام فريق مولودية الجزائر، هم:”ويليام توجي محمد علي اليعقوبي، إلياس الشتي، سيدريك جبو، أمين توقاي، محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلالي، وحمدي النقاز”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الترجي ومولودية الجزائر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الترجي ومولودية الجزائر على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تذاع على بين سبورت كونيكت.

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