يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وتونغيث في دوري ابطال افريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 10-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يستقبل نادي الزمالك نظيره تونغيث، على ملعب القاهرة الدولي، ونصف مصير تأهله إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا في يد فريق الترجي التونسي، الذي يواجه في نفس التوقيت فريق مولودية الجزائر.

والنصف الأول من مصير الزمالك هو تحقيق الفوز على تونغيث الليلة بأي نتيجة، أما فيما يتعلق بالنصف الثاني متعلق بفوز الترجي على مولودية الجزائر، ليتأهل بذلك الفارس الأبيض إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الزمالك قد أحيا آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا في الجولة الماضية (الخامسة)، بعد العودة بفوز ثمين من ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائر أمام مولودية الجزائر، بفضل ثنائية يوسف أوباما ومحمود شيكابالا.

وجمع الزمالك 5 نقاط من 5 مباريات وضعوه في المركز الثالث بالمجموعة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني “مولودية الجزائر”، فيما يتصدر الترجي التونسي المجموعة بـ10 نقاط، ويتذيل تونغيث الترتيب وفي جعبته 4 نقاط.

ويدير مباراة الزمالك وتونغيث الحكم المالي “ماحامادو كيتا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة نادي الزمالك وتونغيث على قناة بي إن سبورتس 6، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على بين سبورت كونيكت.

كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة بي ان سبورتس ماكس الفرنسية، عبر القمر الصناعي أسترا 19 شرقًا، وننقلها لكم موقع الخليج 365، أولاً بأول، في بث حي ومباشر.

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