شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: محمد هاني يغيب عن مواجهة النصر للإصابة.. وياسر إبراهيم يخضع للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق بشد في العضلة الضامة، ولن يلحق بمباراة النصر في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأشار مدير الكرة بحسب الموقع الرسمي للنادي إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأوضح سيد عبد الحفيظ أن موعد إعلان جاهزية محمد هاني وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق لم يتحدد بعد، وسيكون وفقا لتحسن حالة اللاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له

ويستعد الأهلي لخوض عدة مباريات في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة فريق النصر يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 من مواجهات كأس مصر.