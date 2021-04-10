شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر إيقاف مدرب فريق الشباب وإحالته للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي، إيقاف الكابتن عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب، وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على قطاع الكرة.

جاء هذا في ضوء التقرير الذي تلقته اللجنة مؤخرًا من الكابتن خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وإنبي في دوري الشباب.