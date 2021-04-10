شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقود أستون فيلا في مواجهة ليفربول محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، دين سميث، التشكيل الأساسي للاعبين الذين سيخوضون مباراة ليفربول في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل أستون فيلا تواجد محمود حسن تريزيجيه، أساسيًا بينما ظهر مواطنه أحمد المحمدي، على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: تارجت، مينجز، كونسا، كاش.

الوسط: تريزيجيه، ناكامبا، لويز، ماكجين، تراوري.

الهجوم: واتكينز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: هيتون، المحمدي، إنجلز، هاوس، تايلور، رامسي، باركلي، الغازي وديفيز.