شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي يستقبل في الرابعة عصر اليوم السبت فريق أستون فيلا لحساب الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وقام يورجن كلوب بإجراء تعديل في خط الهجوم، حيث إنه سيشرك فيرمينو على حساب السنغالي ساديو ماني.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول اليوم.

تشكيل ليفربول: أليسون، أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون، فابينيو، ميلنر، فينالدوم، صلاح، جوتا، فيرمينو.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 47 نقطة، أما أستون فيلا فيحتل المركز التاسع برصيد 44 نقطة.