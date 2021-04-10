شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يغيب عن مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدريبات الفريق الجماعية ظهر اليوم السبت، والتي أقيمت علي ملعب التتش بالجزيرة.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن والتر بواليا مهاجم الفريق يخضع حاليًا لبعض الفحوصات الطبية من أجل الاطمئنان على حالته بعد شكواه من آلام المعدة.

واستأنف الأهلي تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف أمس الجمعة، في ختام منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي اليوم، طالبهم فيها بغلق صفحة مباراة سيمبا التنزاني، ودوري أبطال إفريقيا، والتركيز في المواجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لخوض عدة مواجهات مهمة، في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.