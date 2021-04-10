شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فحص طبي لناصر ماهر وياسر يواصل برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ثنائي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ياسر إبراهيم وناصر ماهر، برنامجهما التأهليلي على هامش مران الفريق اليوم على ملعب مختار التتش.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة إن ناصر ماهر، يعاني من نزلة برد تسببت في عدم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف أن «ماهر» يخوض تدريبات تأهيلية خفيفة في «الجيم» قبل استكمال التدريبات البدنية بالجري حول الملعب بعدما تواجد اليوم، وخضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

وواصل ياسر إبراهيم، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا أمس؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وينتظر الجهاز الفني نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني أمس، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النصر الأربعاء المقبل في دور الـ32 من منافسات كأس مصر.