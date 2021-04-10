شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر عودة ثلاثي الزمالك المعار في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عودة بعض اللاعبين المعارين، لصفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

وقرر المدرب الفرنسي عودة الثلاثي الجناح مصطفى فتحي، المعار لصفوف سموحة، المهاجم عمر السعيد، المعار لصفوف الجونة، الجناح الإيفواري رزاق سيسيه، المعار لصفوف الاتحاد السكندري، وذلك بعد ظهورهم بمستوى مميز للغاية مع الأندية التي يلعبون لها هذا الموسم.

وجاء قرار كارتريون، في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز الجناح، والمهاجم الصريح، بعدما فشل الثنائي مروان حمدي والتونسي سيف الدين الجزيري، تعويض رحيل مصطفى محمد، الذي انتقل إلى صفوف جالاتا سراي التركي، في الإنتقالات الشتوية الماضية.

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع تونجيت السنغالي، في السادسة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.