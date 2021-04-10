شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق يبعد ناشئو الإسماعيلي عن التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي ثلاثي فريق شباب النادي الإسماعيلي كمال السيد، وعبد السميع علي، وعمر هنيدي، من حالة الإرهاق مما حال دون مشاركتهم في التدريبات الجماعية التي جرت صباح الأحد.

وشارك الثلاثي مع فريق الشباب مواليد 99 امام الزمالك في المباراة التي جرت بين الفريقين امس ضمن مباريات بطولة الجمهورية.

وقرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق، اعفاء اللاعبين من المشاركة في المران الصباحي والاكتفاء بأدائهم بعض التدريبات المنفردة من اجل تفادي تعرض اياً منهم لاصابة قد تبعده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة خصوصاً وانهم من العناصر التي ينوي إيهاب جلال الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في بطولة الدوري برصيد 14 نقطة، بعد الفوز الذي حققه مؤخراً علي المصري في بطولة الدوري.