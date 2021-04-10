شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحذر لاعبي المصري من خطورة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد علي ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري جلسة مع لاعبيه السبت حذرهم خلالها من التهاون بفريق الجونة.

ويستعد المصري داخل معسكره المغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية لمواجهة الجونة الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري.

وطالب علي ماهر، لاعبيه بنسيان نتيجة المباراة الماضية امام الإسماعيلي والتركيز فقط في كيفية تحقيق الفوز علي الجونة وتعويض الخسارة الأخيرة امام الإسماعيلي ومصالحة الجماهير الغاضبة.

وشدد علي ماهر علي لاعبيه بأن الجونة سيكون بمثابة الأسد الجريح امام المصري بعد خسارته برباعية امام طلائع الجيش في الجولة الأخيرة.

ويحتل المصري الترتيب الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 26 نقطة، ويسعي الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر، في الحفاظ علي البقاء ضمن فرق المربع الذهبي من اجل المشاركة في احدي البطولات الافريقية في الموسم المقبل.