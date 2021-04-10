الأمل الأخير للأبيض.. موعد مباراة الزمالك وتونجيت الليلة في إفريقيا.. والقناة المفتوحة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره تونجيت السنغالي، في السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك وصيف النسخة الماضية من البطولة، افتتح مشواره في المجموعات بتعادل سلبي على أرضه أمام مولودية الجزائر، وبنفس النتيجة تعادل أيضا مع تونجيت السنغالي في السنغال في الجولة الثانية، ثم خسر على يد الترجي 3-1، في تونس بالجولة الثالثة، وخسر أيضا من الفريق التونسي في لقاء القاهرة 1-0، وفاز على مولودية الجزائر على ملعبه 2-0، في الجولة الخامسة.

فرص تأهل الزمالك

بعد فوز الزملك على المولودية، عاد الأبيض للسباق على تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث قلب حسابات المجموعة الرابعة، بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط، في مركز الوصيف، خلف الترجي التونسي المتصدر، الذي يمتلك 10 نقاط، بعد خسارته أمس السبت، بنتيجة 1-2، أمام مضيفه تونغيت السنغالي، الذي يتذيل المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، وفقد فرصته في المنافسة على التأهل.

وبات الزمالك بحاجة للفوز على تونجيت في الجولة الأخيرة بالقاهرة، وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الترجي وضيفه المولودية التي ستقام في نفس التوقيت.

ويكفي النادي الجزائري الفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة ليرافق الترجي إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وإذا حقق المولودية الفوز على الترجي، فسيتأهل كأول المجموعة الرابعة، وإذا تعادل فسيتأهل كثان خلف الفريق التونسي، أما في حال خسارته وفوز الزمالك فسيودع الفريق الجزائري المسابقة القارية، ويرافق الفريق المصري نادي الترجي للدور المقبل.

تشكيل الزمالك

يغيب عن الزمالك في مباراة مولودية الجزائر حمزة المثلوثي للإصابة، كذلك يغيب المهاجم أسامة فيصل، وإمام عاشور للإيقاف لأسباب تأديبية.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، اللقاء بالتشكيل التالي:

جنش

فتوح - الونش - محمود علاء - حازم إمام

أشرف بنشرقي - طارق حامد - - فرجاني ساسي - شيكابالا- يوسف أوباما

مروان حمدي

القناة الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 6، بتعليق على محمد علي.

كما أعلنت قناة "أون تايم سبورت" عن إذاعتها المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

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