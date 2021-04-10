شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال مصر ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، أبطال مصر في سلاح السيف وذلك بعد إحرازهم ميداليات تاريخية في بطولة العالم للسلاح والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل 2021.

وهنأ وزير الشباب والرياضة كل من أدهم معتز، مازن العربي وزياد نوفل وإياد معروف وكافة اللاعبين عل الأداء المتميز للاعبي المنتخب المصري .

وقال وزير الرياضة : " فرحتونا بالميداليات ورجعتوا صورة إنجازات السلاح الجيدة لسابق عصرها " ، معرباً عن سعادته البالغة بالإنجاز الرائع الذي تحقق في ظل الظروف الاستثنائية ، موضحاً ان المنتخب المصري واللاعبين كانوا على قدر المسئولية.

وعبر أبطال مصر في لعبة السلاح عن بالغ سعادتهم وشكرهم لوزير الرياضة والدولة المصرية واتحاد السلاح علي الدعم المستمر لابطالها .

وأحرز المنتخب الوطني للشباب لسلاح السيف الميدالية الذهبية في منافسات الفرق لسلاح السيف في إنجاز تاريخي ، كما أحرز أدهم معتز الميدالية البرونزية في منافسات فردي الشباب لسلاح السيف، في أول ميدالية منذ عام 2015.

كان المنتخب الوطني الشباب لسلاح السيف المصنف رقم 5 عالميا تغلب على منتخب روسيا المصنف رقم 3 عالميا في النهائي بنتيجة 45-38 ليتوج الفراعنة بالميدالية الذهبية، حيث مثل المنتخب الوطني للشباب في منافسات الفرق لسلاح السيف كل من مازن العربي، إياد معروف، أدهم معتز، زياد نوفل.

كما حققا أمس محمد ياسين ومحمد السيد لاعبا المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة إنجازا تاريخيا لمصر في سلاح سيف المبارزة، وذلك لأول مرة في التاريخ بوصول لاعبين من مصر لنصف نهائي ببطولة العالم للشباب.

كما استطاع محمد ياسين إحراز الميدالية الفضية في المنافسات، وأيضاً حصل محمد السيد على الميدالية البرونزية.

الجدير بالذكر أنه تقام اليوم منافسات الناشئين والناشئات لسلاح سيف المبارزة، ويشارك منتخب الشباب بثلاث لاعبين هم محمد ياسين، عبد الرحمن حسن، محمود السيد ، ويشارك منتخب الشابات بثلاث لاعبات هن سلمي طارق، مايا شلش، فرح هانى.