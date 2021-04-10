شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..الأحمر يبدأ الاستعداد للنصر فى الكأس بمحاضرة 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم السبت، مع اللاعبين على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة فريق النصر المقبلة، في بطولة كأس مصر.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي خلال محاضرة مدتها 20 دقيقة تقريباً عن ضرورة إغلاق الملف الأفريقي والتركيز في الإرتباطات المحلية المقبلة ببطولتي الدوري والكأس.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية، بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي أمس على سيمبا التنزاني بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي وwe السلام.

وكأن الأهلي قد حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة من الجولة الماضية، عن المجموعة الأولى رفقه سيمبا التنزاني، بعدما احتل فيها المركز الثاني خلف بطل تنزانيا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق النصر الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.