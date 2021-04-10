شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ستادات الوطنية تعلن مواعيد افتتاح عدد من فروع سيتى كلوب بالمحافظات.. قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مجلس إدارة شركة ستادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، خلال أيام قليلة، المواعيد الجديدة لافتتاح عدد من فروع أندية سيتى كلوب بالمدن والمحافظات المختلفة.

تأتى هذه الخطوة المهمة، فى إطار الرؤية والفكر الطموح للإدارة الجديدة، لإحداث النقلة النوعية والطفرة الإنشائية والاجتماعية والثقافية والرياضية، بما يلبى طموح وأحلام الشعب المصرى.

وترتكز الرؤية الجديدة لمجلس ادارة شركة استادات الوطنية، على تجاوز أهداف توفير البنية التحتيَّة للأندية، إلى أفاق أوسع وأرحب لتحويل هذه الأندية إلى مجمع رياضي شامل ومتكامل يضاهى أهم وأشهر الملاعب فى مصر والوطن العربى، بجانب إنشاء منتجعات صحية وحمامات سباحة وملاعب لكرة اليد والتنس والاسكواش وصالات للجمباز والكونغ فو، بالإضافة لقاعات أفراح كبرى ومجهزة لاستضافة المناسبات العائلية.

كما ترتكز أهداف المجلس على المصداقية والالتزام الكامل بكل تعهداته، وفى المواعيد الرسمية لافتتاح المشروعات، والتي سيحددها المجلس في اجتماعه المقرر عقده يوم الإثنين المقبل.