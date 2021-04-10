شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح كارتيرون للاعبى الزمالك لفك شفرة التأهل الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير القلعة البيضاء بشكل خاص و الكرة المصرية بشكل عام، المواجهة المنتظرة بين فريق الزمالك أمام تونجيث السنغالى والمحدد لها السادسة مساء اليوم السبت، فى الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أبناء باتريس كارتيرون، ليس أمامهم سوى سيناريو وحيد للتأهل للدور المقبل، وهو تحقيق الفوز أمام تونجيث باستاد القاهرة، وانتظار فوز الترجي على مولودية الجزائر باستاد رادس، ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة وقتها، الترجي بالمركز الأول بـ 13 نقطة والزمالك بالمركز الثاني بـ 8 نقاط متفوقا على مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد في المواجهات المباشرة بعد التعادل في القاهرة والفوز في الجزائر، وأخيرا يأتي تونجيث بالمركز الرابع بـ 4 نقاط.

وحرص كارتيرون على تقديم عدد من النصائح للاعبين قبل المواجهة المرتقبة يرصدها الخليج 365 كالتالى :

طالب المدير الفنى لفريق الزمالك كارتيرون من لاعبيه ضرورة المحافظة على المستوى الذى ظهروا به أمام مولودية الجزائر فى الظهور الأخير بدورى أبطال أفريقيا.

كما طالب كارتيرون من لاعبيه ضرورة التركيز فى اللقاء لإستغلال كل فرصة حتى يتم الضغط على المنافس مبكرا و من ثم تسجيل أهداف تطمئن الفريق.

فيما شدد كارتيرون على لاعبيه بعدم التفكير طوال وقت اللقاء بنتيجة مواجهة الترجى و مولوديةالجزائر حتى لا تشكل خطورة على تشتيتهم أثناء اللقاء.

كارتيرون شدد على لاعبيه ضرورة التحلى بالثقة من أجل تحقيق المكسب مبكرا على بطل السنغال و إزالة أى مخاوف قبل نزول ملعب المباراة .