شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إنجى محمد لاعبة يد الجزيرة: حلمى أكون ممثلة وبحب أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "إنجى محمد" ، نجمة كرة اليد فى نادى الجزيرة والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

التمثيل.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

نجرسكو.

من نجمك المفضل؟

أمير كرارة.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

ممثلة.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لأ بس ممكن أرد.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

صباح أو نيللى كريم.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟

لأ مش شرط.