شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل نادر رشاد عن منتخب الصالات بسبب بيراميدز والراتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل نادر رشاد عن منتخب مصر لكرة الصالات بعد أن كان يتولى منصب المدرب العام ، بعد طلب اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تخفيض راتبه لأكثر من 50 % ، بداعي توفير النفقات.

كما طلب مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة من نادر رشاد ترك العمل بنادي بيراميدز بعد طلب تخفيض راتبه وهو ما رفضه رشاد بداعي ضعف الراتب الذى سيحصل عليه مع المنتخب .

إنطلق الجمعة معسكر المنتخب الوطني لكرة الصالات، ويستمر حتي الإثنين المقبل ، بمشاركة 18 لاعباً ،في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل .

وصرح هشام صالح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات، أن المعسكر المفتوح يهدف إلي رؤية الوجوه الجديدة المنضمة حديثاً للمنتخب عن قرب ، فضلاً عن انتقاء أفضل العناصر وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي، بجانب السعي للنزول بالاعمار السنيه للاعبي المنتخب.

وتضم قائمة المنتخب 18 لاعباً هم: محمود شوبير "الإعلاميين" - جمال عبد الناصر "الإعلاميين" - أحمد فكري صالح "الإسماعيلي"- رجب رمضان 'المنيا" - علاء دونجا "المنيا " - عبد الرحمن بودي "الشرطة " - مصطفي عفرتو "mvp" - محمود تريكه "الإعلاميين" - خالد يسري "المنيا" - محمد سعيد "مستقبل وطن" - علي فرج "الشرطه" - حسام سيف "الإسماعيلي" - المعتز بالله "الإسماعيلي" - إبراهيم محمد عوض "البنك الأهلي" - مؤمن حمدان "سموحه" - بلال السيد "الاتحاد" - محمد احمد صالح "البنك الأهلي" - محمد طلعت "وادي دجلة".