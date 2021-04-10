الامارات | الزمالك يرضخ لاتحاد الكرة ويواجه الأهلي بصافرة محلية

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرضخ لاتحاد الكرة ويواجه الأهلي بصافرة محلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رضخ نادي الزمالك لموقف اتحاد الكرة المصري، بخوض مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي، بطاقم تحكيم محلية، رغم سابق مطالبه بالاستعانة بحكام أجانب لتلك المباراة التي تقام يوم 18 أبريل الجاري.

وقال المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عمرو الدرديري، في تصريحات صحافية، إن الزمالك كمؤسسة رياضية كبرى يرفض فكرة الانسحاب من مباراة القمة لهذا السبب لكنه سيخوض اللقاء وهو متحفظاً على موقف اتحاد الكرة من قرار اسناد المباراة لحكام محلين.

وكانت مباراة القمة في الدور الأول من الموسم الماضي قد شهدت انسحاب الزمالك احتجاجاً على إقامة المباراة قبل أربعة أيام من لقاء الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واعتبر اتحاد الكرة الزمالك مهزوما 3/0 وخصم من رصيده ثلاثة نقاط في نهاية الموسم كعقوبة على الانسحاب.

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