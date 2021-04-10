الامارات | الأهلي يمنح موسيماني الضوء الأخضر للرحيل.. ونجمان يبحثان عن عروض خليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح موسيماني الضوء الأخضر للرحيل.. ونجمان يبحثان عن عروض خليجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مصادر مقربة من الأهلي المصري، أن رئيس النادي محمود الخطيب، منح المدرب الجنوب الافريقي، بيتسو موسيماني، الضوء الأخضر للرحيل عن القلعة الحمراء، حال إذا ما تلقى عرضاَ رسميا من اتحاد الكرة القدم في بلاده لتدريب منتخب الأولاد.

وأوضحت تقارير تليفزيونية أن الاجتماع الذي جمع الخطيب مع موسيماني، قبل مباراة سيمبا التنزاني، أظهر مرونة كبيرة من جانب إدارة الأهلي لرحيل المدرب في حالة الاستقرار عليه لتدريب منتخب جنوب افريقيا.

فيما أكدت قناة "أون سبورت"، أن موسيماني طلب من مدير التعاقدات في النادي الأهلي، أمير توفيق، دعم صفوف الفريق الأول بخمسة لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية.

ولفت الإعلامي سيف زاهر إلى أن أمير توفيق أتم اتفاقه بالفعل مع أربعة لاعبين، فيما يتبقى الاتفاق جاريا للتعاقد مع لاعب أجنبي في خط الهجوم.

ويبذل اثنين من نجوم الأهلي محاولات مضنية في تلك الفترة للبحث عن عروض احتراف خليجية بعد شعورهما أنهما غير مرغوبان في وجودهما بالنادي.

وتحرك حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا نحو الإمارات والسعودية للبحث عن عروض لهما في ظل عدم اقتناع الجماهير والمدرب بمستواهما هذا الموسم.

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