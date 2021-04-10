الامارات | تشكيلة متوقعة لـ"الكلاسيكو".. والغيابات تؤرق الريال أكثر من برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة متوقعة لـ"الكلاسيكو".. والغيابات تؤرق الريال أكثر من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحبس جمهور فريقي ريال مدريد وبرشلونة أنفاسهما قبل ساعات من المواجهة المصيرية والمرتقبة في دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليغا" الساعة الحادية عشر ليلا بتوقيت الإمارات (السابعة بتوقيت غرينيتش). وفي ظل الغيابات التي تضرب الفريقين، وخاصة ريال مدريد، يتوقع بحسب صحيفة "أس" الإسبانية أن يعتمد مدرب الريال زين الدين زيدان على التشكيلة التالية:

تيبو كورتوا في حراسة المرمى، والثلاثي ناتشو وإيدر ميليتاو وميندي في الدفاع، وفي الوسط كاسيميرو وتوني كروس ولوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش، وعلى مستوى الهجوم أسينسيو وكريم بنزيمة وفينيسيوس.

وسيغيب عن التشكيلة المدافع سيرجيو راموس للإصابة، ورافايل فاران بسبب إصابته بفيروس كورونا، وكذلك هازارد وكارفخال لعدم اكتمال شفائهما، وعلى الرغم من ان الفريق قام بعمل كبير بدونهم في لقاء ليفربول حين فاز ذهابا في ربع نهائي الابطال الثلاثاء الماضي 3-1، لكن في الكلاسيكو الوضع قد يكون مختلفا، خاصة مع الإجهاد الذي أصاب الفريق، بجانب القدرات العالية التي يمتلكها ميسي.

في الجانب الآخر، تبدو الغيابات أقل في صفوف برشلونة، وسيكون على التشكيلة التالية:

الحارس الألماني تير شتيغن، وعودة بيكيه للدفاع إلى جانب كليمانت لينغلي وسيرجينو ديست وجوردي ألبا، وفي الوسط فرانكي دي يونغ وسيرجيو بوسكيتس، وانطوان غريزمان وفي الهجوم ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي وبيدري.

يذكر أن برشلونة يتخلف بنقطة عن أتلتيكو المتصدر لليغا بواقع 66 نقطة، مقابل 63 لريال مدريد. وستقام المباراة على ملعب الريال "دي ستيفانو"، وكان قد فاز ذهابا في كامب نو 1-3.

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