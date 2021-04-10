شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ريـال مدريد السابق يتحدث لـ«المصري اليوم» عن الفائز بـ«كلاسيكو الأرض» وغياب راموس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث جوناثان وودجيت لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني ومنتخب إنجلترا السابق، عن مواجهة الكلاسيكو التي ستجمع فريقي ريـال مدريد بنظيره وعدوه التاريخي برشلونة، وذلك في المباراة التي ستقام مساء السبت.

ويستضيف اللوس بلانكوس نظيره البلوجرانا الليلة على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار منافسات الجولة الـ30، من عُمر مسابقة الدورى الإسبانى «الليجا».

ويدخل الفريقان اللقاء، الذي يمثل لهم امتحانا حاسما، نتيجته قد تحدد بشكل كبير من هو بطل الليجا لموسم 2020/2021، وذلك بعد احتدام المنافسة، خاصة بعد سقوط المُتصدر أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية أمام إشبيلية.

وقال وودجيت في تصريحات خاصة لصحيفة «المصري اليوم» السبت: «الكلاسيكو؟، ستكون مواجهة قوية بين الفريقين، سنتابع عرضا كرويا رائعا بين أهم فريقين في العالم، قد تكون نسبة الفريقين متقاربة للغاية، من الصعب توقع نتيجة اللقاء، ريـال مدريد وبرشلونة يقدمان مستويات جيدة في المباريات الأخيرة».

أضاف: «كمشجع ولاعب سابق لريـال مدريد لن أقول إننا سنخسر، مشجع برشلونة يقول الأمر نفسه- لا أحد سيدعم الخصم، لطالما أجبت عن الأسئلة التي تتعلق بتوقع نتائج المباريات بالطريقة نفسها، زيدان دومًا ينجح عندما يلعب على التفاصيل الصغيرة».

وعن غياب راموس، أوضح وودجيت قائلًا: «بكل تأكيد سيكون غيابا مؤثرا للغاية، فهو قائد عظيم وحاسم دومًا في المباريات الكبرى، والأمر نفسه ينطبق كذلك على رافاييل فاران فهو يُقدم مستويات جيدة للغاية في الفترة الأخيرة، لذلك الغياب سيؤثر كثيرًا على ريـال مدريد».

ولم يُقدم جوناثان وودجيت المستويات الكبرى عندما انتقل إلى صفوف ريال مدريد في موسم 2004–05، حيث لعب لمدة موسمين، مشاركًا في 9 مباريات ولم يسجل أي هدف أيضًا. ليرحل بعدها إلى ميدلزبره الإنجليزي في موسم 2006–07.

وعلى المستوى الدولي، لعب وودجيت مع المنتخب الإنجليزي تحت 16 عامًا و18 عامًا وشارك مع منتخب الأسود الثلاثة تحت 21 عامًا، حتى تمكن من المشاركة مع المنتخب الأول في عام 2008 واستطاع خوض 8 مباريات.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد ريـال مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط، فيما يتصدر فريق أتلتيكو مدريد المسابقة برصيد 66 نقطة.