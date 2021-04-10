شكرا لقرائتكم خبر عن «بيلد» تكشف قيمة الشرط الجزائي لمدافع على رادار ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضع ليفربول الإنجليزي إبراهيما كوناتي، مدافع لايبزج الألماني، على لائحة أولوياته للموسم الجديد، إذ يرغب في تدعيم خط دفاعه للموسم الجديد.

ولعب كوناتي 16 مباراة مع لايبزج هذا الموسم في كل المسابقات، ومثل منتخبات فرنسا للناشئين والشباب، ولكنه لم يمثل المنتخب الأول حتى الان بينما يحق له اللعب لمنتخب مالي.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت إلى أن الشرط الجزائي الموجود في عقد كوناتي يقدر بـ40 مليون يورو.

لكن أكد كريستيان فالك، الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات لدى صحيفة «بيلد» الألمانية، أن الشرط الجزائي يتراوح بين 32.5 مليون يورو و34 مليون يورو.

وكان ليفربول قد تعاقد مع أوزان كاباك من شالكة وبن ديفيز من بريستون في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتدعيم دفاعه، ويعاني ليفربول لغياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.