شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يكافيء لاعبي الاسماعيلي علي طريقته الخاصة بعد الفوز علي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مرانه الصباحى " السبت " ، خلال فترة التوقف الحالية ضمن برنامج الاعداد لإستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى.

وقرر ايهاب جلال المدير الفنى للفريق إيهاب جلال إقامة التدريبات على فترتين " السبت والاحد "، للإرتقاء بالمعدلات البدنية والفنية للاعبين.

ومنح ايهاب جلال لاعبيه راحة سلبية أول يومين فى شهر رمضان المبارك، ليقضونها مع اسرهم كمكافآة لهم علي الفوز الذي حققوه علي المصري في بطولة الدوري بعد ابتعادهم عن الانتصارات لفترة طويلة.

بدأ المران الذى شارك فيه معظم اللاعبين بإستثناء الذين شاركوا فى لقاء المصرى البورسعيدى الأخير بصفة أساسية -بدأ- بمحاضرة استمرت لمدة عشر دقائق.

مران اليوم اشتمل على تدريبات متنوعة بدأت بالأحمال البدنية واختتمت بجمل فنية وخططية استعداداً لمواجهة الانتاج الحربي المقبلة.

وحرص ايهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي علي تصحيح الاخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة المصري الاخيرة والتي حقق الفريق الفوز خلالها لتفادي تكرارها في المباريات المقبلة.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 14 نقطة، وهو الترتيب الذي اثار حفيظة جماهير الاسماعيلي نظراً لعدم توافقه مع تاريخ النادي الاسماعيلي.

وعقد ايهاب جلال جلسة مع لاعبيه عقب المران الصباحي طالبهم خلالها بإستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصلوا عليها بعد الفوز علي المصري والاستمرار في سلسلة الانتصارات من اجل تصحيح اوضاع الفريق في جدول المسابقة.