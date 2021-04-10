شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مصير عودة بن يوسف والصحراوي لتدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الثنائي فخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوي أداء التدريبات المنفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالإسماعيلي لتجهيزهم للعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وغاب الثنائي عن المباريات الرسمية للإسماعيلي طوال الفترة المنقضية بسبب الإصابة التي تعرضوا لها وأبعدتهم عن المشاركة مع الإسماعيلي.

وسيخضع الصحراوي وبن يوسف لاختبار طبي «الأحد»، لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية للفريق وكذلك تحديد موعد عودتهما للمشاركة في المباريات الرسمية.

وحرص إيهاب جلال المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع الثنائي «الأحد» وطالبهما بعدم التعجل في العودة للتدريبات الجماعية والالتزام بالتعليمات الطبية المحددة لهم لتفادي تعرض أي منهم لإصابة قد تبعده عن الفريق لفترة طويلة.