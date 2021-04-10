شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة برشلونة وريال مدريد الليلة.. أرقام ميسي في الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراة جديدة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتعد مباراة الليلة هي المباراة الـ45 لقائد البارسا في تاريخ الكلاسيكو، إذ سبق له اللعب في 44 مباراة أمام ريال مدريد وكان 28 منها في الليجا، و8 في الكأس، و2 في دوري الأبطال، و6 مباريات في السوبر الإسباني.

وخلال الـ44 لقاء، تمكن النجم الأرجنتيني من الفوز مع فريقه بـ19 مباراة، والتعادل في 11، بينما خسر في 14 مباراة.

وكان ميسي قد تمكن من تسجيل 26 هدف في الكلاسيكو، 18 هدف في منافسات الليجا، و6 أهداف في كأس السوبر، وهدفين في دوري الأبطال، ولكنه لم يسجل أي أهداف خلال الـ8 مباريات في كأس ملك إسبانيا.

بينما تلقى ميسي 14 بطاقة صفراء خلال لقاءات الكلاسيكو، ولم يحصل على أي بطاقة حمراء.

وكان من المفترض أن يتخذ ميسي قراراه بشأن مستقبله مع برشلونة الإسباني، والذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الجاري، ونشرت تقارير إسبانية بعدها أن ميسي اتخذ قراره بالبقاء في برشلونة، موضحًا أنه يشعر بالسعادة في صفوف الفريق، وأنه في طريقه لتوقيع عقد جديد.