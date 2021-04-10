شكرا لقرائتكم خبر عن الريـال ضد برشلونة.. 5 أسباب ترجح كفة البلوجرانا في كلاسيكو الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيواجه ريـال مدريد منافسه وعدو برشلونة على أرضه مساء يوم السبت في الدوري الإسباني، بعد فوزه العريض على ليفربول الإنجليزي 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

ومثلما حدث الموسم الماضي، سيُلعب الكلاسيكو الثاني في موسم 2020-2021 دورًا رئيسيًا في تحديد السباق على لقب الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد ريـال مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط، فيما يتصدر فريق أتلتيكو مدريد المسابقة برصيد 66 نقطة.

دعونا نلقِ نظرة على 5 أسباب تمنح برشلونة الأفضلية في كلاسيكو الأرض.

5- برشلونة لديه عمق أفضل من ريـال مدريد:

يشعر كل من ريـال مدريد وبرشلونة بالقلق من الإصابات، لكن لدى ريـال مدريد مخاوف أكثر إلحاحًا، حيث كان لا بد من إصلاح خط دفاعهم بالكامل. إيدن هازارد موضع شك في المباراة، وكذلك داني كارفاخال، في حين تم استبعاد سيرجيو راموس ورافائيل فاران.

يبدو مقاعد البدلاء في ريـال مدريد ضعيفة نوعا ما بالمقارنة مع بدلاء برشلونة، حيث يتواجد عدد كبير من اللاعبين الصغار في قائمة لوس بلانكوس لم تكن لديهم خبرة كبيرة على أعلى مستوى واللاعبين الذين كانوا خارج مستواهم لدرجة أن الفريق عانى عندما شاركوا لبعض الدقائق.

إذا اضطر ريـال مدريد إلى استبدال أحد المدافعين أو المهاجمين أثناء المباراة، فمن شبه المؤكد أنهم سيعانون. لا يمكن قول الشيء نفسه عن برشلونة. يسمح هذا أيضًا بمزيد من المرونة وفرص إدارة أفضل للمدرب الهولندي رونالد كومان.

4- برشلونة لم يخسر بعد مباراة في الليجا من بداية 2021:

بعد أن استغرق بعض الوقت لتخطى خطواته تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كوما، يبدو أن برشلونة قد استقر جيدًا الآن. قاتل الفريق الكتالوني في طريق العودة إلى سباق لقب الدوري الإسباني من خلال الأداء على أعلى المستويات باستمرار منذ مطلع العام.

لم يخسر برشلونة حتى الآن مباراة في الدوري في عام 2021 وخطف الانتصار في مباراته الأخيرة أمام بلد الوليد، التي فاز فيها 1-0، وكانوا في حالة جيدة أيضًا. فازوا على ريـال سوسييداد 6-1، ويسكا 4-1، وإشبيلية 3-0، وإلتشي 3-0، وألافيس 5-1 في الأسابيع الأخيرة.

هذا فريق يشعر بالراحة الآن في تحقيق نتائج إيجابية على أساس أسبوعي ويمكن أن يكون تحديًا صعبًا لريـال مدريد.

3- برشلونة يحصل على راحة أكبر:

بينما كان ريـال مدريد يبحر في أوروبا، خرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان. عزز ريـال مدريد فرصه في الوصول إلى نصف النهائي بعد فوزه 3-1 على ليفربول الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

كان ليفربول جيدًا حقًا في أوروبا هذا الموسم واستغرق أداءً رائعًا من ريـال مدريد ليهزمهم بشكل شامل يوم الثلاثاء. واضطر لاعبوهم إلى التعب بينما كان لدى لاعبي برشلونة متسعًا من الوقت للتعافي بعد مباراتهم الأخيرة أمام بلد الوليد، الاثنين الماضي.

كما رأينا كثيرًا، تميل الفرق التي تتمتع براحة أفضل إلى السيطرة على خصومها مع استمرار المباراة ولن نتفاجأ إذا بدا لاعبو ريـال مدريد مرهقين يوم السبت.

2- ريـال مدريد يُعاني دفاعيًا:

يخوض ريـال مدريد الكلاسيكو بدون شراكة قلب الدفاع الرئيسية. كلاهما سيرجيو راموس ورافائيل فاران يغيبان عن الملاعب. راموس وفاران هما اثنان من قادة ريـال مدريد على أرض الملعب وفي غيابهما، يمكن أن يبدأ إيدر ميليتاو وناتشو في قلب الدفاع.

مع وجود شكوك حول داني كارفاخال في المباراة، سيكون فيرلاند ميندي المدافع الأول الوحيد في خط دفاع بلانكوس يوم السبت. من المتوقع أن يبدأ لوكاس فاسكويز في مركز الظهير الأيمن.

يمكن لمهاجمي برشلونة، وهم ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي وجريزمان، أن يقضوا يومًا ميدانيًا ضد دفاع ريـال مدريد غير المستقر.

1- ليونيل ميسي يتألق:

لم يحالف ليونيل ميسي الكثير من الحظ في الكلاسيكو في الآونة الأخيرة، لكنه احتضن المناسبات الكبيرة في وقت متأخر ولا ينبغي أن يكون يوم السبت مختلفًا كثيرًا. بالنظر إلى مستواه، سيتمنى ريـال مدريد أن يكون لديهم أفضل المدافعين في الخدمة.

في آخر 10 مباريات في جميع المسابقات، سجل ميسي 10 أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة. كانت عودته إلى المستوى حاسمة بالنسبة لبرشلونة ليصبح متنافسًا على اللقب من مكان يائس في أواخر ديسمبر.

قام عثمان ديمبلي أيضًا بالارتقاء إلى مستوى المُنافسة في الآونة الأخيرة. وسجل في آخر مباراتين لبرشلونة وسجل أيضا لفرنسا أمام منتخب كازاخستان خلال فترة التوقف الدولية.

بدا أنطوان جريزمان جيدًا أيضًا في الأسابيع الأخيرة، ومع وجود ليونيل ميسي المتألق الذي يعمل إلى جانبهم، سيكون برشلونة حفنة للتعامل مع خط دفاع ريـال مدريد غير المستقر.