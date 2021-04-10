شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك وتونجيث على هذه القنوات المفتوحة والمشفرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الزمالك مساء اليوم، ضيفه تونجيث السنغالي، في اطار المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، المباراة في اطار مباريات المجموعة 4 والتي تضم الترجي ومولودية الجزائر بجوار طرفي مباراة اليوم.

وتلعب مباراة الزمالك وتونجيث عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر في بث مباشر في ستاد القاهرة الدولي بمحافظة القاهرة.

وتستطيع مشاهدة مباراة الزمالك وتونجيث على قناة بين سبورتس بتعليق صوتي علي محمد علي بالقنوات التالية:

موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي – 7-4-2021

beIN Sports HD 6

beIN Sports Connect

قناة أرضية تنقل مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32 وأولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي، ثم يمكنك تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الزمالك وتونجيث وعليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون، فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك، ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات، وقم بعمل توليف إعداد القناة، اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها من أجل مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي

وتنقل المباراة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية وتردد قناة مكسبي هو 11411 أفقي بمعدل ترميز 27500.

تشكيل الزمالك أمام تونجيث 10-4-2021

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام تونجيت السنغالي على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود الونش_ محمود علاء _ أحمد فتوح _ حازم أمام.

خط الوسط: طارق حامد _ فرجاني ساسي _ يوسف أوباما.

خط الهجوم: شيكابالا _ أشرف بن شرقي_ مراون حمدي.