شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة قبل انطلاق مباراة الزمالك وتونجيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي.

تم تشكيل غرفة عمليات من الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة، لتشديد الاجراءات الأمنية، والتي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط ستاد القاهرة ومحيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب، وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمني على أعلي مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة والضيوف من جانب الفريق الضيف والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ودفعت الأفريقية بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات واحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث، كما أجرى فريق التأمين عمليات التدريب ورفع الكفاءة بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء أثناء فترة إقامة المباراة.