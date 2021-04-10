شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: صعود ميسون ماونت مصدر سعادتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد أسطورة تشيلسي ومدربه السابق فرانك لامبارد (42 عاماً)، في أول مقابلة منذ طرده من المنصب على أن صعود مواطنه ميسون ماونت لاعب وسط الفريق مصدر سعادة دائم له. وقال لامبارد الذي لعب ماونت تحت قيادته في ديربي كاونتي ثم جلبه معه بعد تعيينه مدرباً للبلوز: «أشعر بسعادة بالغة لتألقه، لا أعرف كيف انتقده البعض، هو لم يسبق له اللعب في البريميرليج وجاء من الدرجة الأولى لكنه يتطور كل يوم، لذلك أنا سعيد لأنني كنت جزءاً من بدايته».

ودفع لامبارد بشارة الكابتن لماونت في يناير ليكون أصغر قائد من الأسطورة جون تيري، وبرر ذلك بالقول: «لم يكن دفع الشارة له مجرد تقدير شخصي له، بل أعتقد أنه سيكون جديراً بها لمرات كثيرة في المستقبل».

وعن تفاصيل منحه الشارة للنجم قبل آخر مباراة يقودها لامبارد: «قلت له أنت الكابتن على عجل في غرفة الملابس لأن الشارة كانت ملتصقة بقميصه أصلاً، وعندما أراد نزعها قلت له دعها. إنه يستحقها فهو ابن النادي وخريج أكاديميته وعندما لا يحمل الشارة أزبيليكويتا لسبب أو لآخر يحملها ميسون».

وأكد لامبارد عدم وجود أي مشاعر سلبية تجاه مالك النادي رومان أبراموفيتش بعد إقالته، وقال: «أنا ممتن لأنه منحني فرصة تدريب الفريق».

وعلق ميسون ماونت من جانبه على مديح لامبارد وقال: «أمضيت سنوات عديدة في تشيلسي وشاهدت مذ كنت في الأكاديمية المدربين وهم يطردون واحداً تلو الآخر لكن رحيل لامبارد أثّر بي لأنه مهم جداً بالنسبة لي فهو الذي أعادني من الإعارة ووثق بقدراتي وممتن جداً له».