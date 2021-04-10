صلاح يتحدى تريزيجيه.. موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره أستون فيلا، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على أرسنال 3-0، بعد فترة من النتائج السلبية.

ويحتل ليفربول المركز السابع بـ49 نقطة، فيما يقبع أستون فيلا في المركز التاسع بـ44 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، هندرسون، للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فيليبس ، كاباك، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، فابيانو، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: جوتا

تشكيل أستون فيلا المتوقع:

إيميليانو مارتينيز

مات تارجت - تروني مينجس - إيرزي كونسا - ماتي كاش

مورجان سانسون - دوجلاس لويز

بيرتراند تراوري - ماكجين - محمود حسن "تريزيجيه"

أولي واتكينس

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 1، بتعليق: خليل البلوشي.