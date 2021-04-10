شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيدى لـ"سيمبا": فخورة بفريقى رغم الهزيمة.. لعبوا كالأبطال أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت باربرا جونزاليز، المدير التنفيذى لنادى سيمبا، عن فخرها بأداء فريقها التنزانى، أمام النادى الأهلى، التى أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب "الأهلى والسلام"، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدف نظيف، مشيرة إلى أنهم لعبوا كالأبطال مع إنهاء دور المجموعات فى الصدارة برصيد 13 نقطة.

ونشرت بربارا، صورة من لقاء الأهلى وسيمبا، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "فخورة جدًا بمستوى لاعبينا، لأننا لعبنا كأبطال، أنهينا دور المجموعات فى القمة برصيد 13 نقطة، المحطة التالية نهائيات الدور ربع النهائى لدورى الأبطال الإفريقى".

وحقق فريق الأهلى، الفوز على سيمبا التنزانى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، على استاد "الأهلى والسلام" فى ختام مباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، حيث سجل محمد شريف هدف المباراة الوحيد.



بربارا مع لاعبى الفريق بعد المباراة

وجاء فوز الأهلى على سيمبا، ليرد اعتباره ويثأر لهزيمة مباراة الذهاب بالجولة الثانية فى تنزانيا، التى خسرها بنفس النتيجة، وهو فوز معنوى، بعدما ضمن الفريقين الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي، برصيد 13 نقطة لسيمبا المتصدر والأهلى برصيد 11 نقطة.



بربارا جونزاليز

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، صفحة مباراة سيمبا التنزانى والتى أقيمت أمس الجمعة فى ختام مباريات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، وهى المباراة التى كانت بمثابة تحصيل حاصل بعد صعود الأهلى إلى دور الثمانية الإفريقى عن المركز الثانى بالمجموعة الأولى.

ويبدأ الأهلى الاستعداد لمباراته ضد النصر فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم 14 أبريل الجاري، التى تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب ارتباطات الأهلى بالمشاركة فى كأس العالم للأندية وفى بطولة دورى أبطال إفريقيا، وهى المباراة التى ينوى الجهاز الفنى الاعتماد على اللاعبين الاحتياطيين فيها من أجل تجهيزهم للفترة القادمة.