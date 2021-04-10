شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. محاضرة 10 دقائق وغياب الأساسين وإصلاح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مرانه الصباحى منذ قليل، خلال فترة التوقف الحالية ضمن برنامج الاعداد لإستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى، حيث بدأ المران الذى شارك فيه معظم اللاعبين بإستثناء الذين شاركوا فى لقاء المصرى البورسعيدى الأخير بصفة أساسية -بدأ- بمحاضرة استمرت لمدة عشر دقائق.

مران الإسماعيلي اليوم اشتمل على تدريبات متنوعة بدأت بالأحمال البدنية واختتمت بجمل فنية وخططية.

ثلاثى فريق 99 كمال السيد وعبد السميع وعمر هنيدى الذين شاركوا فى مباراة الأمس أمام الزمالك خاضوا تدريبات خفيفة مع الإكتفاء بالجرى حول الملعب.

وحرص تامر موسى عضو مجلس الإدارة وعطية صابر مدرب فريق الشباب على مساندة ومتابعة المران من خارج الخطوط.

وفى نهاية المران تم عمل تقسيمة للمجموعة كاملة حيث تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وعقد إيهاب جلال اجتماعاً مع جهازه المعاون بالكامل أخطرهم خلالها بخطة المرحلة خلال فترة توقف الدوري ضمن خريطة إنقاذ الدراويش من الهبوط، مشدداً لهم على ضرورة الاهتمام بالجانب النفسى والمعنوى في التعامل مع اللاعبين لتجهيزهم للفترة المقبلة، وأكد جلال لمعاونيه أن الاهتمام بالنواحى الفنية ليس كافياً لضمان إعداد لاعبى الإسماعيلى، مشيراً إلى أنه لن يسمح بهبوط الدراويش للقسم الثانى حتى لو على جثته مطالباً معاونيه بضرورة تكثيف الجرعات النفسية للاعبين مع الاهتمام بالارتقاء بالجوانب البدنية خلال فترة التوقف.

وحدد إيهاب جلال شروط الافراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.