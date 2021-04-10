شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع ميكيسوني لاعب سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسهم الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب فريق سيمبا التنزاني في الانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ورغم أن لاعب سيمبا كان مُرشحاً للانتقال للقلعة الحمراء إلا أن فرص ارتداؤه القميص الأحمر الصيف المقبل باتت ضعفية.

اللاعب الموزمبيقي تألق مع ناديه في مباراة الأهلي بالجولة الثانية بدور المجموعات غير أنه لم يظهر بنفس المستوى في مباراة الجولة الأخيرة لدور المجموعت بين الفريقين أمس، الجمعة، باستاد السلام والتى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

مصدر في القلعة الحمراء قال إن تفكير الأهلي في ضم ميكيسوني لم يكن سوى مجرد فكرة طرحها البعض بعد مبارة الجولة الثانية، وأكد المصدر أن النادي لا يُفضّل فكرة التعاقد مع لاعب لمجرد تألقه في مباراة أو أثنين، موضحاً أن النادي غير مُتحمس للتعاقد مع اللاعب.

وتابع": لاعب سيمبا خارج حسابات الأهلي إلا إذا كان له دور في تفوق فريق سيمبا بالبطولة الأفريقية الفترة المقبلة ببطولة أفريقيا.

وأكد المصدر: لو نجح اللاعب الموزمبيقي في قيادة سيمبا نحو تحقيق مفاجأت في بطولة أفريقيا سيكون للأهلي رأي أخر بشأن التعاقد مع اللاعب.

على صعيد أخر ، حدد سيمبا قيمة التنازل عن الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب سيمبا التنزاني، الذى يحظى باهتمام عدة أندية أفريقية وفقا للتقارير الصحفية التنزانية ، وقالت صحيفة " mwananchi " التنزانية، إن مسئولا بنادى سيمبا أكد أن إدارة النادى اتفقت على أن الحد الأدنى لبيع اللاعب هو مليون دولار وهذا هو المعيار الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة بدأت بالفعل البحث عن بديل لميكيسونى كما أدركنا منذ يونيو الماضى أن هناك سوف نتلقى العديد من العروض ولن نتمكن من البقاء معه.

وأضافت الصحيفة أن قيمة ميكسيونى التسويقية مع سيمبا التنزانى لا تتخطى 150 ألف يورو.