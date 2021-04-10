شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك يدخل عش الزوجية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، غدًا الأحد، بإقامة عقد قرانه، بعدما قرر اللاعب انتظار خوض فريقه مباراة أمام تونجيث السنغالي المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات الأفريقي.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث وخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في تونس ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي.

وقرر عبد الغني إقامة حفل زفافه عقب مباراة تونجيث مباشرة وذلك قبل شهر رمضان الكريم، وكذلك قبل مباراتي الزمالك أمام حرس الحدود والأهلي يومي 14 و18 أبريل في كأس مصر والدوري الممتاز على التوالي.