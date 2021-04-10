شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة أول وثانى أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، إقامة تدريبات الدراويش على فترتين اليوم وغدا ،على أن يحصل الفريق على راحة سلبية أول يومين فى شهر رمضان المبارك، ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وحصد الدراويش انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصرى عند 26 نقطة فى المركز الرابع.

بدأ حسين السيد مارسيلو لاعب طلائع الجيش المعار للنادى الإسماعيلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية التى تعرض له في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة بالدوري ويغيب على إثره ثلاثة أسابيع عن الملاعب.

ولم يستطيع مارسيلو استكمال مباراة المصرى بسبب الإصابة ليخرج ويحل مكانه مصطفى فارس بديلا له.