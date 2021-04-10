شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى اليوم في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم فريق الزمالك، موقفه من التأهل للدور المقبل بدوري أبطال أفريقيا، عقب ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة الليلة، حيث سيستضيف الفريق الأبيض نظيره تونجيث السنغالى على ستاد القاهرة الدولى فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنان، لحاجة أبناء ميت عقبة لتحقيق سيناريو وحيد للتأهل للدور المقبل، وهو ضرورة تحقيق الفوز أمام تونجيث بإستاد القاهرة، وانتظار فوز الترجي على مولودية الجزائر بإستاد رادس، ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة وقتها، الترجي بالمركز الأول بـ 13 نقطة والزمالك بالمركز الثاني بـ 8 نقاط متفوقا على مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد في المواجهات المباشرة بعد التعادل في القاهرة والفوز في الجزائر، وأخيرا يأتي تونجيث بالمركز الرابع بـ 4 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى

مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى تنطلق فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك ضد تونجيث .. ترتيب المجموعة الرابعة

قبل مباريات الجولة السادسة والأخيرة بدوري الأبطال يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

الزمالك ضد تونجيث .. كارتيرون يطالب بالفوز وانتظار هدية الترجى

على الصعيد الفني، تحدث الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، مع اللاعبين وطالبهم بالحفاظ على المستوى والأداء الذى ظهر به الفريق فى لقاء المولودية الأخير، مشددا على ضرورة التركيز في لقاء تونجيث فقط دون النظر لنتيجة مباراة الترجي والمولودية، مؤكدا أن تقديم أداء جيد أمام بطل السنغال وحصد الثلاث نقاط سيجعل الجماهير البيضاء فخورة باللاعبين بغض النظر عن نتيجة لقاء تونس ومصير التأهل للدور المقبل من عدمه.



التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد تونجيث التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد تونجيث ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارتيرون مباراة الزمالك وتونجيث بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومحمود شيكابالا ومروان حمدي في الهجوم.

فى المقابل يخوض فريق تونجيث السنغالي، آخر مبارياته بالنسخة الحالية لدوري الأبطال الليلة أمام الزمالك، بعد مشوار حافل بدء بتفجير مفاجأة بإقصائه فريق الرجاء الرياضي المغربي من الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، بالفوز عليه بركلات الترجيح.