شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. حكام قمة الزمالك والأهلي مصريين ورفض مخاطبة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر بصفة نهائية إقامة مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، بحكام مصريين، ورفض استقدام حكام أجانب.

وكان هناك محاولات حتى صباح اليوم من أجل استقدام حكام أجانب لقمة الزمالك والأهلي ومخاطبة الاتحادات الأوروبية، ولكن تمسك رئيس اللجنة الثلاثية بقراراه وهو تعيين حكام مصريين.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه كان محاولات من قبل لجنة الحكام باتحاد الكرة بإقناع رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بالعدول عن قراره وتعيين حكام أجانب ، ولكنه تمسك برأيه بإسناد القمة لحكام مصريين.

أكد مصدر باتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمود البنا هو الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل الجارى على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وكشف المصدر أن البنا هو المرشح الأول لإدارة القمة، وينافسه كلاً من جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف، وإبراهيم نور الدين، لكن يبقى البنا صاحب الحظوظ الأعلى، خاصة أنه رقم 1 في القائمة الدولية.