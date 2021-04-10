النصر لمصراوي: لماذا نواجه الأهلي في الإسكندرية؟.

محمد اسماعيل - القاهرة - كبتب ـ رمضان حسن:

قال محمد حجاج، مدرب بالجهاز الفني لفريق النصر، إنهم طلبوا إقامة مباراة الكأس أمام الأهلي في القاهرة بدلاً من الإسكندرية.

وأضاف حجاج، في تصريحات خاصة لمصراوي:"تحدثنا مع الأهلي في البداية بشكل ودي ووجدنا ترحيباً من مسؤوليه فخاطبنا اتحاد الكرة بذلك والأهلي خاطبه أيضاً الكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة ونتمنى موافقته".

وتابع المدرب بالجهاز الفني لفريق النصر:"الفريقان من القاهرة ومن مدينة واحدة إذا لماذا يخوضان مباراتهما في الإسكندرية".

وأتم حجاج تصريحاته بلفت الإنتباه إلى أنهم يركزون على مبارياتهم في الدوري ويريدون استغلال مباراة الكأس في تقديم لاعبيهم إلى جمهور الكرة في مصر.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره الأهلي يوم 14 أبريل الجاري ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.